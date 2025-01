Gqitalia.it - È appena uscito, ma Samsung Galaxy S25 Ultra è già il miglior smartphone dell'anno

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.inaugura il 2025 deglitop in gamma con la nuova serieS25, destinata a scrivere nuovi capitoli importanti sul fronte'intelligenza artificiale. Introducendo strumenti AI multimodali, la serieS25 rappresenta il primo passo nella visione didi cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con i loroe con il mondo che li circonda. Un processore esclusivo, Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, porta le capacità diAI a un livello superiore, con un’elaborazione AI avanzata direttamente sul dispositivo,ando ulteriormente il comparto fotografico grazie a ProVisual Engine di nuova generazione.