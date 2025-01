Ilrestodelcarlino.it - Dal ruolo del consigliere alle funzioni del Congresso. Nasce la commissione per le riforme istituzionali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Consiglio grande e generale ha approvato all’unanimità, adottando una procedura d’urgenza, un progetto di legge qualificata per istituire unaconsiliare speciale per le. "l’obiettivo del provvedimento – spiegano dalla segreteria di Stato agli Interni che con il supporto della Segreteria Ististuzionale ha assistito e coordinato i gruppi consiliari che hanno firmato e approvato il progetto di legge – è quello di riqualificare ildel, di rafforzare la funzione politica del Consiglio grande e generale, assicurando un equilibrio tra maggioranza e opposizione e ridefinendo ledeldi Stato. Si tratta di un processo riformatore ambizioso per sviluppare aggiornamenti normativi e amministrativi, in risposta a una realtà internazionale sempre più integrata eesigenze della società sammarinese".