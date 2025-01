Lopinionista.it - “Rushmere”: la tracklist del nuovo album dei Mumford & Sons

Il prossimo 28 marzo uscirà il quintodella band, dal 17 gennaio disponibile anche la title-track, accompagnata da un videoclipIannunciano l’uscita del loro quintoin studio, “”, che arriva dopo il precedente “Delta” pubblicato nel 2018. Iluscirà il 28 marzo 2025 in tutto il mondo.Il” sarà disponibile in formato fisico in versione CD e LP Standard, LP esclusivo per Amazon, LP in esclusiva per EGEA, LP e CD Zine in esclusiva per lo shop di Universal Music Italia.Il 17 gennaio è uscita anche la title-track, accompagnata da un videoclip in cui sono ritratti i fan e la loro eccitazione durante l’ascolto della traccia per la prima volta.Ihanno pubblicato il lorodi debutto, Sigh No More, nel 2009.