Bergamonews.it - Riva, Fonteno e Solto riuniti dalla cultura: ai parte con l’iniziativa per il Giorno della Memoria

I tre Comuni affacciati sul Lago d’Iseo –diCollina – grazie all’intraprendenza dei rispettivi Assessori e Consiglieri con delega allae alle Commissioni Biblioteca (laddove sono presenti) hanno scelto di iniziare l’anno all’insegnacollaborazione, e lo faranno in occasione del(27 gennaio), con tre iniziative particolarmente significative che spaziano dal teatro alla musica,poesia alla ricerca documentaristica.La piccola rassegna inizia venerdì 24 gennaio, alle ore 20.45 presso la Sala Consiliare del Comune didi. In scena un reading musicale a cura di Aurora Cantini con le musiche dal vivo“Filodrammatica di Santa Brigida” in “Ladel Bene – Sciesopoli”. La scrittrice e poetessa Cantini farà riscoprire ai presenti un pezzo di storia vicinissimo a noi, scritta nella Casa dei Bambini di Selvino e insieme rivivremo le loro storie di ritorno alla vita dopo la Shoah, accompagnati dai canti di tradizione