Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2025 in DIRETTA: grande equilibrio anche nella seconda manche, bene Della Mea

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 Attenzione ora alla svizzera Camille Rast (-0.58).14.09 Niente da fare per Lara Colturi,a 28 centesimi. Comunque una buona gara, finirà nelle 10.14.07 Parte l’albanese Lara Colturi (-0.19).14.07 Al comando Moltzan con 0.38 su Ljutic e 0.71 su Richardson.14.06 Richardson perde tanto nel finale e chiude terza a 0.71. Al momentoMea è quinta a 1.21. Mancano 8 atlete: Colturi, Rast, Grenier, Robinson, Stjernesund, Hector, Gut-Behrami e Brignone.14.04 Miglior tempo di mper l’americana Paula Moltzan. Si porta al comando con 38 centesimi su Ljutic. Da adesso in poi ci si gioca il podio. Tocca all’emergente canadese Britt Richardson (-0.13).14.02 Mimportante di Ljutic: si porta al comando con 62 centesimi su O’Brien, può guadagnare tante posizioni.