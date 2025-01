Ilfattoquotidiano.it - L’ala politica di Hamas in Qatar apre a Trump: “Senza di lui non ci sarebbe stato il cessate il fuoco. Pronti al dialogo con gli Usa”

La leadershipdiè pronta alcon gli Stati Uniti e riconosce al nuovo presidente americano Donaldil merito di aver “messo fine” alla guerra nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato l’alto funzionario diMousa Abu Marzouk al New York Times, lunedì.è un “presidente serio. Se non fosseper la sua insistenza nel porre fine alla guerra e per l’invio di un rappresentante decisivo, l’accordo (con Israele) non simai concretizzato”, ha detto il leader politico di, attualmente in.Abu Marzouk fa riferimento al viaggio del nuovo incaricato Usa per il Medi Oriente Steve Witkoff, decisivo secondo molti retroscena sulle ultime ore di negoziato tra Israele eper ilila Gaza. “Il merito di aver posto fine alla guerra spetta a”, ha confermato Marzouk.