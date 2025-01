.com - Djokovic-Alcaraz: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match agli Australian Open. Nei quarti di finale si affrontano due dei favoriti per la vittoria finale: Novake Carlos. Il serbo si è qualificato dopo aver eliminato Lehecka nell'ultimo turno, mentre lo spagnolo ha superato Draper. La sfida tra Novake Carlosè in programma oggi, martedì 21 gennaio, come secondo match della sessione serale, che inizierà, alla Rod Laver Arena, non prima delle 9 italiane. I due si sono affrontati già otto volte, con ic che sono in perfetto equilibrio con quattro successi a testa. sarà trasmessa da Eurosport. Tutte le partite del torneo verranno trasmesse in diretta tv sui canali Eurosport 1 Hd ed Eurosport 2 Hd, con diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn.