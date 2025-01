Calciomercato.it - Clamoroso Juve, buco da 150 milioni: “Così devono vendere Yildiz” | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Il futuro dei bianconeri è legato alla qualificazione in Champions League, senza cui lo scenario sarebbe complicatissimo anche sul mercatoLantus è in un momento molto particolare della sua stagione e della sua storia, con il campo che non sta dando ancora le risposte sperate e un mercato andato un po’ a rilento e che deve ancora regalare a Motta i rinforzi necessari in difesa. I bianconeri hanno dato segnali importanti contro il Milan, si sono messi in scia al quarto posto della Lazio pronti ad approfittare di eventuali nuovi scivoloni. La qualificazione in Champions League è assolutamente vitale per lantus e ovviamente condizionerà in maniera totale il futuro prossimo e le mosse di mercato di Giuntoli.da 150: “(LaPresse) – calciomercato.