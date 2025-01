Oasport.it - Ciclismo, futuro a rischio per l’Arkéa-B&B Hotels. Il 2025 potrebbe essere l’ultimo anno

Leggi su Oasport.it

Ilfranceseperdere una delle sue squadre. Ildel-B&B, infatti, è ancora tutto da scrivere e nei prossimi mesi verrà deciso il destino della formazione del general manager Emmanuel Hubert. Il contratto con i due principali sponsor terminerà alla fine dell’ed inoltre ci sono stati gli addi di due corridori importanti come Vincenzo Albanese e Clement Champoussin.In un’intervista a L’Equipe il GM Hubert ha parlato deldella sua squadra: “È dura dover andare a caccia di sponsor ogni giorno, ma amo questa squadra e i miei 150 dipendenti. Insieme ai nostri sponsor, stiamo adottando un punto di vista responsabile e abbiamo un periodo di sei mesi prima della scadenza del contratto per decidere se restare o no. Quindi, entro la fine di marzo o l’inizio di aprile sapremo se proseguiremo o ci fermeremo a fine”.