Benvenuto don Paolo Bizzocchi Una cena per il nuovo parroco

La comunità parrocchiale di San Giovanni in Compito e l’apposito comitato organizzano unadiin occasione della presentazione deldon, 37 anni, originario di Montescudo in provincia di Rimini. Si tratta delprete arrivato a Savignano sul Rubicone in aiuto alle parrocchie di Santa Lucia, Castelvecchio, Cesare e San Giovanni in Compito. Lasi terrà nel tendone della parrocchia della storica località di San Giovanni in Compito di fianco alla pieve millenaria il 31 gennaio alle 20.30. Semplice e tutto romagnolo il menù: piadina, affettati, formaggio, acqua e vino al costo di 10 euro. Dicono gli organizzatori che stanno già lavorando alla festa: "Sarà un momento speciale per accogliere donnella nostra comunità e condividere insieme una serata di fraternità.