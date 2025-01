Venture capital Italia ' ecosistema stabile' Ma gli investimenti in startup sono a 006%

Quotidiano.net - Venture capital, Italia 'ecosistema stabile'. Ma gli investimenti in startup sono a 0,06%

Roma, 20 gennaio 2025 – Siamo reduci da un anno in cui l’incertezza e la preoccupazione per le tensioni geopolitiche internazionali hanno infiacchito i mercati globali, compreso quello del cosiddetto ‘’, glia sostegno dellee, più in generale, delle imprese innovative e ad alto potenziale di crescita. Eppure, l’si conferma un, dando un segnale di maggiore vitalità rispetto al panorama di riferimento europeo: nel 2024, infatti, il mercato delno ha raggiunto una raccolta complessiva di 1.127 milioni di euro. Per il quarto anno consecutivo è stata superata, dunque, la soglia del miliardo di euro. Questo valore segna una crescita del 7,5% rispetto all’anno precedente, con un incremento del +11% per numero di round di investimento e 292 operazioni: 29 in più del 2023.