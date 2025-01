Liberoquotidiano.it - Tomori usa solo tre parole: Milan, alta tensione dopo la sconfitta con la Juventus

Ladi Torino fa malissimo. Soprattutto perché il, da quando Sergio Conceicao ha preso il posto di Paulo Fonseca, aveva invertito la rotta. Almeno in Supercoppa italiana, portata a casa con due rimonte clamorose contro Juve e Inter. Ma all'Allianz Stadium il Diavolo si è dovuto arrende alla migliore prestazione stagionale in campionato della Vecchia Signora. Prima Mbangula, poi Weah hanno rispedito il Diavolo all'inferno. Il disagio aello è palpabile. E un'immagine più di tutte ha fatto capire ai tifosi cosa balena nella testa di Maignan e Leao., che tra l'altro potrebbe essere vicinissimo a vestire la maglia bianconera giù in questa sessione di mercato, ha radunato la squadra. E ai suoi compagni ha dettotre: "Dobbiamo giocare semplice". Concetto poi rafforzato dal portiere rossonero: "Dobbiamo metterci gli attributi".