Thiago Motta sorride per la Champions | triplo recupero e il nuovo acquisto in campo | VIDEO CM IT

La Juventus attesa domani sera dalla sfida in casa del Bruges: arrivano buone notizie dall’infermeria per l’allenatore bianconeroArrivano buone notizie perin vista della trasferta di Bruges, penultimo appuntamento della prima fase diLeague.(Ansa) – Calciomercato.itYildiz e McKennie si stanno allenando regolarmente in gruppo e partiranno con la squadra per il Belgio nel primo pomeriggio. Allarme subito rientrato sia per il fantasista turco che per il nazionale statunitense, che erano usciti acciaccati dal match di campionato vinto sabato contro il Milan. I due giocatori bianconeri hanno smaltito i rispettivi affaticamenti e questa mattina si sono allenati insieme al resto della squadra alla vigilia della sfida di domani sera incontro il Bruges.