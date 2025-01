Formiche.net - Perché il fentanyl sarà ancora al centro dei rapporti Usa-Cina

La scorsa settimana Wang Qingzhou e Chen Yiyi, due cittadini cinesi, sono finiti a processo a New York per traffico di precursori del, un oppioide che nel 2023 ha causato la morte di oltre 200 individui in media al giorno negli Stati Uniti. I due erano stati arrestati in un’operazione sotto copertura a giugno 2023 nelle Figi, espulsi dalla nazione insulare del Pacifico meridionale e successivamente arrestati negli Stati Uniti. Il loro processo è iniziato il 15 gennaio, presso la Southern District Court di New York. I pubblici ministeri sostengono che gli imputati e la società per cui lavoravano, Hubei Amarvel Biotech, abbiano spedito negli Stati Uniti più di 200 chilogrammi di precursori chimici illeciti correlati al, una quantità che potrebbe produrre dosi letali del farmaco sufficienti a uccidere 25 milioni di persone.