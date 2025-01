Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 21 gennaio 2025:

Leggi su Zon.it

L’diFox per21ArieteIn amore, Venere vi spinge a fare chiarezza nei vostri sentimenti, mettendo ordine nei legami traballanti. Per i single, sono previsti incontri intriganti, ma è consigliabile non affrettare i tempi. Sul fronte lavorativo, Marte vi dona energia e determinazione, rendendo questo periodo ideale per iniziative coraggiose. Tuttavia, è importante prestare attenzione alla salute, evitando eccessi che potrebbero compromettere il vostro benessere.ToroIn amore, la pazienza viene ripagata, e chi ha vissuto turbolenze vedrà il cielo rasserenarsi. Per i single, è un periodo di riflessione: ascoltate il vostro cuore. Sul lavoro, Mercurio favorisce la comunicazione, rendendo il mese ideale per stipulare nuovi accordi o consolidare collaborazioni.