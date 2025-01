Mistermovie.it - Mister Movie | Nel Trailer di Den of Thieves 2: Pantera il primo inseguimento con un’auto elettrica

Leggi su Mistermovie.it

Il sequel di Den of, intitolato, ha alzato notevolmente la posta in gioco nel genere degli inseguimenti automobilistici. Christian Gudegast, lo scrittore e regista del film, ha deciso di introdurre un’innovazione senza precedenti: ilin auto con una vetturache diventa protagonista dell’azione ad alta velocitàclass="wp-block-heading">Il protagonista, interpretato da Gerard Butler, torna nei panni del poliziotto Nick, impegnato a inseguire il famoso ladro Donnie, interpretato da O’Shea Jackson Jr., attraverso le tortuose strade di montagna d’Europa.Ildi Den of2:Nel sequel, il poliziotto Nick si ritrova a inseguire Donnie, un criminale che ha rubato un diamante rosa in Belgio. Ma la vera novità è rappresentata dalla Porsche Taycan Turbo S, che diventa il veicolo perfetto per le spettacolari fughe e i rischiosi inseguimenti.