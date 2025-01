Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco da Alceo: "La città gli è vicina"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Non potevo esimermi dal portare adlanza della. Non solo perché ci conosciamo da anni, ma perché ladi Pesaro e il settore della ristorazione gli devono molto". Ildi Pesaro Andrea Biancani si è ritagliato ieri mattina un momento per andare a trovareRapa, 77 anni, nel reparto di Medicina d’urgenza dell’ospedale San Salvatore dove si trova da sabato, dopo essere stato recuperato dalle acque gelide del porto in cui era finito, nei pressi del Club nautico che un tempo gestiva. "Mi è sembrato un bel gesto da fare – dice il– ma soprattutto doveroso. Gli ho portato lanza dellae lui ne è stato molto contento, credo ne abbia bisogno. L’ho incoraggiato ad andare avanti e devo dire che l’ho trovato bene, assistito e coccolato da tutto il personale del reparto".