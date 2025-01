Guerra agli immigrati e al Green Deal dazi e transgender | cosa ha detto Donald Trump nel suo discorso

Leggi su Open.online

C’è tutto quello che aveva annunciato: lae il loro rimpatrio con la forza, iai Paesi stranieri, il ritiro degli Usa dall’Accordo di Parigi sul clima e una capriola all’indietro sulla transizione. Ma c’è anche la conquista del canale di Panama e la batta per ripristinare due soli generi: maschile e femminile. Ildicancella con colpo di spugna tutti i risultati dell’amministrazione di Biden e le misure di «quell’establishment corrotto che ha portato il Paese in rovina». Dopo un breve saluto di cortesia all’ex presidente e vicepresidente, il tycoon ha elencato punto per punto la sua rivoluzione conservatrice, accolta con applausi da quasi tutta la sala, eccezion fatta per Joe Biden, Kamala Harris e gli ex presidenti. Più che und’insediamento, quello diè stato un proclamo di conquista dell’America che punta a smontare pezzo per pezzo il Paese liberal, verde e accogliente dei democratici.