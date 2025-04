Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2025 ore 13:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo segnalando code per incidente sulla Pontina all'altezza di Pomezia direzione Latina sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code per incidente tra Cassia bis Cassia e code a tratti tra Ardeatina e diramazioneSud mentre interno abbiamo rallentamenti e code tra Nomentana e da Urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale est direzione centro qui a tratti sulla cassa te l'ho già te la Giustizia nei due sensi e sulla Nettunense codine due sancita Pavone e Cecina a Federico Di Lernia Astral infomobilità di tutto Grazie per l'attenzione chiusura un messaggio di sicurezza stradale possono essere tue nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprile 2005 per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.