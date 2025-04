Roma giovedì allenamento al Tre Fontane al via la vendita dei tagliandi gratuiti

Roma. I giallorossi si sono lasciati alle spalle il risultato con i biancocelesti e devono ora guardare avanti, con l'obiettivo Champions League che sarebbe diventato però complicato. Il 4° posto dista 5 punti ma la concorrenza appare sempre più spietata. Per raggiungere questo prestigioso traguardo, i capitolini dovranno dare il massimo nelle ultime 6 partite a cominciare da quella con il Verona, in programma sabato 19 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico.Claudio Ranieri è consapevole che il cliente sia ostico e che arriverà sotto l'ombra del Colosseo senza alcun timore reverenziale, forte di una buona posizione di classifica. Proprio per questo motivo, il coach di Testaccio ha bisogno della spinta del pubblico, già nei prossimi giorni.

Allenamento al Tre Fontane di giovedì 17 aprile: al via la richiesta della prenotazione dei posti (COMUNICATO). Allenamento Tre Fontane: biglietti terminati per la seduta aperta giovedì alle ore 16. Allenamento aperto al Tre Fontane: le info per l'evento del 17 aprile. Roma, posti sold out in un'ora per l'allenamento di giovedì.