Osimhen Juve spunta una rivale in più nella corsa all’attaccante Qual è il nuovo ostacolo per i bianconeri tutti i dettagli

JuventusNews24Osimhen Juve: c’è una rivale in più nella corsa all’attaccante nigeriano! Qual è il nuovo ostacolo per la Vecchia Signora, tutti i dettagliSecondo quanto riferito da Sportmediaset, c’è una rivale in più per il calciomercato Juve nella corsa a Victor Osimhen, grande obiettivo dei bianconeri per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.Oltre a diversi club di Premier League, infatti, a volere il nigeriano sarebbe lo stesso Galatasaray, nel Quale è attualmente in prestito dal Napoli. I turchi vorrebbero avviare dei dialoghi con gli azzurri per riscattare il cartellino del centravanti.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Osimhen Juve: spunta una rivale in più nella corsa all’attaccante! Qual è il nuovo ostacolo per i bianconeri, tutti i dettagli Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24: c’è unain piùnigeriano!è ilper la Vecchia Signora,Secondo quanto riferito da Sportmediaset, c’è unain più per il calciomercatoa Victor, grande obiettivo deiper rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.Oltre a diversi club di Premier League, infatti, a volere il nigeriano sarebbe lo stesso Galatasaray, nele è attualmente in prestito dal Napoli. I turchi vorrebbero avviare dei dialoghi con gli azzurri per riscattare il cartellino del centravanti.Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Osimhen Juve, si scalda la pista per l’attacco del futuro! Obiettivo concreto ma ci sono importanti novità: e spunta quest’ostacolo

di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, si scalda la pista per l’attacco del futuro: tutti gli ultimi aggiornamenti sul bomber del Napoli Osimhen, attaccante del Napoli in prestito dal ...

Osimhen Juve, l’alternativa a Vlahovic. Affare non semplice ma Giuntoli farà un tentativo: spunta questo scenario per la prossima stagione

di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, ecco il sostituto di Vlahovic: si vuole puntare sul centravanti nigeriano. Lo scenario per la prossima stagione Come spiegato da Niccolò Ceccarini su Tmw, ...

Osimhen Juve e non solo: spunta un’alternativa di lusso al bomber di proprietà del Napoli! Il nome a sorpresa per l’estate

di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve e non solo: spunta un’alternativa di lusso al bomber di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Galatasaray! Il nome Nel corso della prossima ...

Osimhen Juve, l'attaccante può cambiare squadra a gennaio. CM - Juventus, c'è concorrenza su Zirkzee: spunta una rivale nella corsa all'attaccante olandese. Ultimissime Calciomercato Juve | Trattative | Ultim'ora. Napoli, no all'offerta del Galatasaray: Osimhen sarà ceduto a giugno. Juve tentata, ma gli ostacoli sono due. Osimhen Juventus, retroscena: «Ci si pensava per gennaio». Osimhen, quale futuro? Interviene il vicepresidente del Galatasaray, la posizione della Juventus. Ne parlano su altre fonti

Nota di tuttojuve.com: Sportmediaset - Juve, per Osimhen "ostacolo" Galatasaray - Victor Osimhen, centravanti nigeriano classe 1998 del Napoli, attualmente in forza al Galatasaray, è sempre tra gli obiettivi di mercato della Juventus in vista della prossima stagione.

Si apprende da fanpage.it: Osimhen ha il Galatasaray nel cuore, Juventus più lontana: “Lo ha detto lui e noi non lo cediamo” - Victor Osimhen sarà al centro delle trattative di mercato della prossima estate: il Napoli vuole fare valere la clausola da 75 milioni e i Galatasaray ...

Segnala juventusnews24.com: Osimhen Juve e non solo: il nigeriano costa troppo, bianconeri pronti a virare su questa alternativa di lusso! Il profilo individuato - Osimhen Juve e non solo: il nigeriano costa troppo, bianconeri pronti a virare su questa alternativa di lusso! Ecco il profilo individuato dalla dirigenza Non c’è soltanto Victor Osimhen tra le opzion ...