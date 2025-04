Pdl Morandi Mattarella Discriminate le unioni civili

Mattarella Imolaoggi.it - Pdl Morandi, Mattarella: “Discriminate le unioni civili” Leggi su Imolaoggi.it La pdl sul ristoro ai parenti delle vittime di crolli di strade e autostrade contiene una norma "discriminatoria" sulla base dello stato civile dei genitori, scrive

Potrebbe interessarti anche:

Pdl Morandi, il presidente Mattarella firma la legge ma con rilievi: “Contrasta con i principi di eguaglianza”

Scrive il presidente: “Non si comprende perché non venga preso in considerazione ogni altro malaugurato evento analogo” riferendosi in particolare a scuole e ospedali

Il Pdl Morandi è legge: riconosciuti benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti infrastrutturali

Il Pdl Morandi è legge, il testo che propone benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti infrastrutturali è stato approvato all'unanimità oggi dalla Commissione ...

Mattarella critica la pdl sul ristoro: discriminazione delle unioni civili rispetto al matrimonio

La pdl sul ristoro ai parenti delle vittime di crolli di strade e autostrade contiene una norma "discriminatoria" delle unioni civili rispetto al matrimonio, nonché "una inaccettabile ...

Mattarella firma il Pdl Morandi: 'Discriminate le unioni civili rispetto al matrimonio'. Pdl Morandi, Mattarella firma ma rilievi. Legge Morandi, ok Mattarella a norma per vittime crolli ma segnala contrasti con Costituzione. Archivio Ultimora. Pdl MorandiColle firma ma con rilievi. Ne parlano su altre fonti

Nota di ansa.it: Mattarella firma il Pdl Morandi: "Discriminate le unioni civili rispetto al matrimonio" - Proposta di legge per il riconoscimento di benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti di infrastrutture stradali o autostradali (ANSA) ...

Si apprende da repubblica.it: La lettera di Mattarella: “Sì a legge Morandi ma rischia di discriminare le vittime e i loro figli” - Il capo dello Stato chiede chiarimenti e scrive ai presidente di Camera e Senato: la pdl sul ristoro ai parenti delle vittime di crolli di strade e autostrade ...

Segnala ansa.it: Mattarella, discriminate unioni civili rispetto al matrimonio - La pdl sul ristoro ai parenti delle vittime di crolli di strade e autostrade contiene una norma "discriminatoria" delle unioni civili rispetto al matrimonio, nonché "una inaccettabile discriminazione ...