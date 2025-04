Monfalcone il sindaco della Lega oltre il 70 per cento La lista di soli stranieri si ferma al 3

Repubblica.it - Monfalcone, il sindaco della Lega oltre il 70 per cento. La lista di soli stranieri si ferma al 3 Leggi su Repubblica.it Luca Fasan è il nuovo primo cittadino. Italia plurale di Bou Konate, partito di donne e uomini tutti musulmani, prende 339 voti

Potrebbe interessarti anche:

Monfalcone, il sindaco della Lega oltre il 70 per cento

Luca Fasan è il nuovo primo cittadino. Italia plurale di Bou Konate, una lista di donne e uomini tutti musulmani, orbita attorno al tre per cento

Monfalcone, il sindaco della Lega oltre il 70 per cento. La lista islamica si ferma al 3

Luca Fasan è il nuovo primo cittadino. Italia plurale di Bou Konate, partito di donne e uomini tutti musulmani, prende 339 voti

Elezioni Monfalcone 2025, Fasan (cdx) eletto sindaco col 70,8%, Moretti (csx) al 26,2%, flop della lista islamica di Bou Konate (2,9%)

I fari erano puntati sul candidato sindaco islamico, senegalese di nascita e di religione musulmana, che si è presentato a questa tornata elettorale con una lista composta interamente da stranieri, ...

Monfalcone, il sindaco della Lega oltre il 70 per cento. La lista islamica si ferma al 3. Il centrodestra si conferma a Pordenone e Monfalcone - Luca Fasan sindaco di Monfalcone. Lega primo partito. Luca Fasan è il nuovo sindaco di Monfalcone. Voto in FVG: Monfalcone e Pordenone le sfide più seguite. Elezioni amministrative, aperti i seggi a Pordenone, Monfalcone, Nimis e San Pier d’Isonzo. Maltempo, fa paura la frana a Boccassuolo, nel Modenese. Il sindaco: “Situazione drammatica”. Ne parlano su altre fonti

Segnala repubblica.it: Monfalcone, il sindaco della Lega oltre il 70 per cento - Luca Fasan è il nuovo primo cittadino. Italia plurale di Bou Konate, una lista di donne e uomini tutti musulmani, orbita attorno al tre per cento ...

Segnala msn.com: Luca Fasan è il nuovo sindaco di Monfalcone: la lista islamica prende il 3% - MONFALCONE (TRIESTE) - Quando mancano soltanto due sezioni delle 36 alle elezioni comunali di Monfalcone il risultato è scontato: il candidato del centrodestra, Luca Fasan, è ...

Riporta ilgazzettino.it: Elezioni comunali: Luca Fasan eletto sindaco di Monfalcone - Udine, 15 apr - Luca Fasan, appoggiato dalle liste "Lega per Fasan Sindaco", "Cisint per Monfalcone - Fasan Sindaco" "Fratelli d'Italia per Fasan Sindaco" "Forza Italia - Fasan Sindaco" ...