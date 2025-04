Il vino raccontato da chi lo produce evento al Mercato Centrale

vino come racconto, viaggio, momento di condivisione. Sabato 10 maggio, dalle 17 alle 22, il Mercato Centrale Firenze ospita per la prima volta "Due passi in vigna", l'evento firmato Vinario 4 che porta il vino tra le persone, tra i banchi e tra i sapori. Un percorso di degustazione che si snoda sulle terrazze del primo piano del Mercato e che mette al centro il vino come esperienza da vivere in modo informale, curioso e coinvolgente, un'esperienza già felicemente vissuta al Mercato Centrale di Roma. I produttori arrivano da tutta Italia, pronti a raccontare i loro vini direttamente ai visitatori. Ogni calice potrà essere accompagnato da piatti pensati appositamente per l'occasione dagli artigiani del Mercato, ognuno con una proposta diversa da abbinare ai vini in degustazione.

