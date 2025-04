Fuochi d’artificio il libro e la storia vera dietro la serie Rai

Fuochi d’artificio: il libro e la storia vera dietro la serie RaiLa serie Rai Fuochi d’artificio, diretta da Susanna Nicchiarelli (autrice di Nico, 1988, Miss Marx e Chiara) e tratta dal romanzo omonimo di Andrea Bouchard, è ambientata nel 1944 sulle Alpi piemontesi e narra la storia di quattro adolescenti – Marta, Davide, Sara e Marco – che, sfruttando la loro giovane età per evitare sospetti, decidono di aiutare i partigiani durante la Resistenza. Inventano l’identità collettiva di “Sandokan”, un ribelle immaginario che diventa un simbolo della lotta contro l’occupazione nazifascista.?Nel cast si ritrovano giovani attori emergenti come Anna Losano, Luca Charles Brucini, Carlotta Dosi e Lorenzo Enrico, affiancati però da interpreti noti come Carla Signoris, Bebo Storti, Paolo Briguglia e Barbara Ronchi. Leggi su Cinefilos.it : ile lalaRaiLaRai, diretta da Susanna Nicchiarelli (autrice di Nico, 1988, Miss Marx e Chiara) e tratta dal romanzo omonimo di Andrea Bouchard, è ambientata nel 1944 sulle Alpi piemontesi e narra ladi quattro adolescenti – Marta, Davide, Sara e Marco – che, sfruttando la loro giovane età per evitare sospetti, decidono di aiutare i partigiani durante la Resistenza. Inventano l’identità collettiva di “Sandokan”, un ribelle immaginario che diventa un simbolo della lotta contro l’occupazione nazifascista.?Nel cast si ritrovano giovani attori emergenti come Anna Losano, Luca Charles Brucini, Carlotta Dosi e Lorenzo Enrico, affiancati però da interpreti noti come Carla Signoris, Bebo Storti, Paolo Briguglia e Barbara Ronchi.

