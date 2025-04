Matthaus convinto All’andata il Bayern ha dimostrato di essere superiore all’Inter

Matthaus torna a parlare di Inter Bayern. Secondo il parere dell’ex calciatore, nella sfida di andata, i bavaresi hanno dimostrato superioritàIntervistato dai microfoni di Sky Deutschland, il doppio ex Matthaus, ha esternato il suo parere su Inter Bayern Monaco tornando a parlare della sfida di andata all’Allianz Arena che ha visto il trionfo proprio dei nerazzurri. PAROLE – «Per il Bayern la posta in gioco è molto alta nel ritorno dei quarti di finale di Champions. Ecco perché penso che Muller dovrebbe essere titolare contro l’Inter. Lui deve giocare, per me qualsiasi altra cosa è impossibile. Se Kompany non scegliesse Muller e le cose andassero male, l’allenatore, che ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi mesi, andrebbe sicuramente incontro a momenti difficili. Non cambierei molto in difesa, Kim ogni tanto commette degli errori ma ha dimostrato di cosa è capace. Internews24.com - Matthaus convinto: «All’andata il Bayern ha dimostrato di essere superiore all’Inter» Leggi su Internews24.com di Redazionetorna a parlare di Inter. Secondo il parere dell’ex calciatore, nella sfida di andata, i bavaresi hannosuperioritàIntervistato dai microfoni di Sky Deutschland, il doppio ex, ha esternato il suo parere su InterMonaco tornando a parlare della sfida di andata all’Allianz Arena che ha visto il trionfo proprio dei nerazzurri. PAROLE – «Per illa posta in gioco è molto alta nel ritorno dei quarti di finale di Champions. Ecco perché penso che Muller dovrebbetitolare contro l’Inter. Lui deve giocare, per me qualsiasi altra cosa è impossibile. Se Kompany non scegliesse Muller e le cose andassero male, l’allenatore, che ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi mesi, andrebbe sicuramente incontro a momenti difficili. Non cambierei molto in difesa, Kim ogni tanto commette degli errori ma hadi cosa è capace.

Potrebbe interessarti anche:

Thiago Motta a Dazn: «Sappiamo cosa fare, vi dico in cosa siamo cambiati rispetto all’andata. Yildiz in panchina? Sono convinto di una cosa»

di Redazione JuventusNews24Thiago Motta ha parlato così ai microfoni di Dazn prima di Juve Inter: tutte le dichiarazioni del tecnico bianconero Thiago Motta ha parlato prima del fischio d’inizio ...

Bergomi convinto: «Milan Inter? Il derby d’andata è quello dove rischiare di più, dico una banalità sui nerazzurri»

di RedazioneL’ex difensore e capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, ha detto la sua in vista del derby di Coppa Italia contro il Milan Dagli studi Sky nel corso di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha ...

Cosa significa quando i titoli non fanno prezzo: perché Borsa Italiana stamattina è andata in tilt

Milano, 7 aprile 2025 – Anche questa mattina più titoli in Borsa sono stati sospesi dalle contrattazioni; è successo a Mps e altri titoli bancari particolarmente bersagliati in queste turbolente ...

Matthaus avverte l’Inter: “Il Bayern passerà il turno, sono più forti. Questo il mio pronostico”. Inter-Bayern, Matthaus vota i tedeschi: “Passano loro, sono più forti”. Inter-Bayern, Matthaus vota i tedeschi: “Passano loro, sono più forti”. L’incredibile “consiglio” di Nerlinger (ex Bayern): “Meglio perdere con l’Inter ai quarti che…”. Ne parlano su altre fonti