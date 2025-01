Agi.it - Fermato a Torino il capo della polizia giudiziaria libica

AGI - È stato arrestato aNajim Osama Elmasry,prigione di Mitiga, conosciuta per essere diventata negli anni un centro di torture. A dare la notizia dell'arresto è stato il giornalista di Avvenire Nello Scavo. L'arresto, ha scritto su X, è stato eseguito su mandatoCorte penale internazionale per crimini di guerra. Il provvedimento di arresto è del 18 gennaio scorso. Tra le accuse, vi è quella relativa alla tortura: Najim, ha scritto Scavo nel libro Libyagate, insieme ad altri era solito utilizzare i detenuti di Mitiga come schiavi per eseguire diversi lavori. L'arresto del, scrive la ong Mediterranea Saving Humans, è avvenuto "dopo anni di denunce e testimonianze delle vittime, fatte pervenire alla Corte Penale Internazionale, che ha condotto una difficile indagine".