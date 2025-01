Bergamonews.it - Colto da infarto sotto la doccia, Martinengo piange Florian morto a 37 anni

. Era appena rientrato dal lavoro, si era infilatolaper poi prepararsi alla festa di compleanno di un nipote. Nessuno poteva immaginare cheLifi, 37, a quella festa non sarebbe mai andato. È stato stroncato da unsabato 18 gennaio.La madre Fitnete non vedendolo uscire dal bagno lo ha chiamato più volte fino alla drammatica scoperta.era accasciato a terra senza vita. Inutili i soccorsi dei medici arrivati nell’abitazione al civico 10 di via Gramsci aera un operaio modello alla Exide Technologies di Romano di Lombardia. “L’onestà fu il suo ideale, il lavoro la sua vita, la famiglia il suo affetto” recita il necrologio di, che lascia nel dolore la mamma Fitnete, i fratelli Klodian con Daniela e Fabio con Clarissa, le nipoti Emily, Chloe, Sole e Francesco, i cugini Giulia e Hatera.