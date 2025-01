Donnapop.it - Chiara Ferragni e Tronchetti Provera si sposano? Lui le ha regalato un anello importante: scoppia il gossip

Leggi su Donnapop.it

è pronta a convolare a nozze con Giovanni? Il settimanale Oggi ha paparazzato la coppia in Svizzera e un dettaglio non è passato inosservato.L’influencer di Cremona ha sfoggiato un preziosissimo, che – secondo i ben informati – sarebbe un regalo del suo nuovo fidanzato. Il costo è proibitivo e – tuttavia – segreto. La storia d’amore fra l’ex moglie di Fedez e il rampollo del Gruppo Pirelli continua a gonfie vele e molti pensano che i due abbiano intenzione di fare il grande passo.Il divorzio die l’ex marito verrà ufficializzato a breve e, a quel punto, lei sarebbe libera di potersi risposare. Giovannipotrebbe essere quindi il secondo uomo con cui l’imprenditrice digitale convolerà a nozze. Ma cosa succede davvero? Ovviamente i diretti interessati tacciono in merito.