Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: San Giuliano ed Urbino esultano

Pisa 20 gennaio 2025 – Doppia vittoria per le pisane di Promozione. Il Sanespugna il campo dell’Intercomunale Monsummano per 0 – 2 e prosegue la sua marcia in testa sia pur in coabitazione, mentre l’Taccola conquista tre punti molto pesanti piegando la Lampo Meridien per 2 – 1. Per il Sanla sblocca Bozzi, poi raddoppia Benedetti. Per i biancorossi ulivetesi doppietta del bomber Chicchiarelli, nel mezzo il momentaneo pareggio ospite messo a segno da Benvenuti. Monsummano Intercomunale: Grasso, Alessiani, Robusto, Marseglia, Saquella, Gemignani, Goti, Dal Poggetto, Guarisa, Lanzilli, Natali. A disposizione Bonciolini, Gabadoni, Dica, Ghimenti, Moncini, Perillo, Vitiello, Pecchia. All. Scintu San: Giacobbe, Gremigni, Lici, Susini, Bozzi, Carani, Cantini, Niccolai, Brega, Doveri G.