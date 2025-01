Lortica.it - Arezzo, il centro storico ostaggio del vandalismo notturno

Nella quiete della notte, il cuoredisi è trasformato in uno scenario desolante di auto rigate, scooter scaraventati a terra e rifiuti sparsi come in un caos post-apocalittico. Via Borgunto, via Pescioni e piazzetta San Niccolò, solitamente luoghi di storia e bellezza, si sono svegliate nella notte con i rumori e i segni inequivocabili di un raid vandalico.Cosa spinge qualcuno a seminare distruzione senza motivo? Forse l’alcol, forse un vuoto interiore, forse solo una rabbia cieca che si sfoga su carrozzerie, specchietti e cestini dell’immondizia. Le immagini pubblicate su Facebook da Alessio, un residente esasperato, raccontano meglio di mille parole l’accaduto: motorini buttati sull’asfalto come giocattoli rotti, bidoni rovesciati e rifiuti gettati in mezzo alla strada.