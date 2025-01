Sport.quotidiano.net - Serie d. Lentigione in casa del Sasso Marconi. Occhio a bomber Dema, nel mirino della Juve

Terza giornata del girone di ritorno diD, con ilin trasferta oggi alle 14,30 sul terreno del. La formazione allenata da Ivan Pedrelli è quella che si dice una squadra "nella media"; è ottava a centro classifica con 24 punti, 4 sopra la zona a rischio dei play-out. A livello di reti segnate e subite ha poca differenza, mentre i numeri dicono che si trova meglio in trasferta (14 punti) che in(10). Tre attaccanti in particolare da seguire: Abdou, 19 senegalese che è pure ilsquadra locale con 5 reti, è seguito spesso anche dagli osservatorintus; Michael Kyereme, un solo gol ad oggi, giocò nel Lenz da luglio a dicembre ’23, dopo una stagione alla Bagnolese; Yaya Jassey ha segnato sinora 4 gol, come ildelEnrico Sabba.