Quotidiano.net - Scoperto il gene Grin2C: nuova causa genetica dell'Alzheimer

un nuovoalla base. Il risultato è fruttoa collaborazione di diversi gruppi di ricerca italiani, impegnati da anni nello studioe causetichea malattia, coordinato dall'ospedale Molinettea Cittàa Salute di Torino. La scoperta, pubblicata sulla rivista scientifica internazionale's Research & Therapy, "suggerisce il ruolo di rare mutazionitiche anche comea malattia in età senile", spiega Innocenzo Rainero che dirige il Centroe demenze correlate'ospedale Molinette e'Università di Torino. Il gruppo scientifico, coordinato dalla dottoressa Elisa Rubino, ricercatrice presso il Centro per la Malattia die Molinette, ha studiato per diversi anni una famiglia italiana con malattia diad esordio senile, scoprendo che erata da mutazioni nelche codifica per una subunità del recettore Nmda del glutammato.