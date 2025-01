Ilfattoquotidiano.it - Sci, Federica Brignone vince il SuperG di Cortina e vola nella classifica della Coppa del Mondo. Goggia solo settima

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

si conferma in ottima forma e conquista ildi, tappa didel. L’azzurra ha preceduto di 58 centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami e di 1?08 l’altra elvetica Corinne Suter. Ai piedi del podio Elena Curtoni mentre Sofiavincitricediscesa di ieri, si è piazzataa 1?25 dalla. Successo numero 31 in carriera indelper la valdostana, che allunga così ingenerale.“Oggi ho davvero attaccato, mi sentivo veloce – ha dettoal terminediscesa -, anche alla fine ho fatto tutto come avevo in mente. Quando ho visto che avevo dato un secondo a Corinne Suter ho pensato che oggi ce la potevo fare”. E così è stato. “Un weekend bellissimo per la mia carriera – ha aggiunto – Mi trovo bene sulla neve compatta e primaverile perché si scidi più, e fai lasciare andare lo sci.