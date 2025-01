Sanremo | detenuto scarcerato cerca di arrampicarsi due volte sulle barriere per rientrare nel carcere

Leggi su Dayitalianews.com

Verrebbe da dire che questa è una notizia incredibile ma, accade anche questo. Lui,, ci ha provato duenel penitenziario di Valle Armea. La Uilpa (UIL Pubblica Amministrazione) commenta sconsolata: “Succede pure questo”L’incredibile episodioUntunisino 26enne con precedenti per furto con strappo e rapina, che era stato rimesso in libertà, si è arrampicato sulla garitta all’ingesso deldi Valle Armea, a, nell’estremo tentativo di non abbandonare il penitenziario. E, hato per ben duedi scavalcare la recinzione ma, alla fine, gli agenti sono riusciti a convincere il giovane a desistere dal suo proposito malsano diin. E’ verosimile credere, che il giovane volesseinnon avendo altro posto in cui andare.