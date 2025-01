Cityrumors.it - Sanremo 2025, Gerry Scotti con Carlo Conti alla prima serata: fuori Pieraccioni e Panariello | La verità sull’indiscrezione

Leggi su Cityrumors.it

co-conduttoreinvece di: lasul “patto” con Mediaset.sta ultimando i preparativi per il Festival di, suo quarto in qualità di Direttore Artistico e conduttore della kermesse. Il ritorno all’Ariston, stavolta, non è come gli altri. Il presentatore toscano eredita un Festival in ottima salute dopo i fasti della kermesse con Amadeus e Fiorello al timone della manifestazione.chiama– Foto: ANSA – Cityrumors.itL’evento di febbraio, in questo caso, sarà un ritorno all’antico con tante novità. Diversi sapori per quanto riguarda le scelte canore: vecchio, nuovo, classico e avanguardia. Tutto regolato da un cast eterogeneo di partecipanti. TornaGiovani, con la reintroduzione del sottoinsieme canoro per quanto riguarda le nuove proposte.