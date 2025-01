Mistermovie.it - Mister Movie | Mufasa Il Re Leone domina il botteghino di gennaio, nonostante un weekend sottotono

Leggi su Mistermovie.it

L’inizio del 2025 non sembra brillare per quanto riguarda gli incassi cinematografici, confermando la tendenza dicome un mese più tranquillo per le nuove uscite. Tuttavia, in una curiosa inversione di tendenza,: Il Re, prequel Disney diretto da Barry Jenkins, ha ripreso il comando del box office durante ilfestivo di Martin Luther King Jr., incassando 16,5 milioni di dollari.Undi poche emozioni per ilSecondo i dati riportati da Deadline, ilsi è rivelato uno dei più deboli degli ultimi dieci anni, escluso il 2021 segnato dalla pandemia.la concorrenza delle nuove uscite, il ritorno della Disney conha superato One of Them Days, una commedia con Keke Palmer e SZA, che si è piazzata al secondo posto con circa 14-15 milioni di dollari.