Mistermovie.it - Mister Movie | Ke Huy Quan: dalla pausa di 19 anni al trionfo a Hollywood con “Love Hurts”

Leggi su Mistermovie.it

Dopo un’assenza di quasi due decenni dal mondo della recitazione, Ke Huyè tornato a far parlare di sé grazie al successo di Tutto, ovunque, sempre insieme, che gli è valso un premio Oscar. Ora, con il suo nuovo progettopronto al debutto, l’attore riflette sul lungo viaggio che lo ha portato al riconoscimento di oggi.Un’infanzia stellare e un lungo silenzioNegli’80,era una giovane promessa di, indimenticabile nei pdi Short Round in Indiana Jones e il tempio maledetto e di Data in I Goonies. Tuttavia, il successo iniziale non si tradusse in una carriera continuativa. Dopo il flop di Red Pirate negli’90,si trovò a fronteggiare un panorama cinematografico che non offriva molte opportunità per attori asiatici.L’attore ha raccontato a Empire i momenti difficili affrontati durante questa fase: “Nonostante il duro lavoro, non c’era alcun riconoscimento.