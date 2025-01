La vita da fantasma per 17 anni nata in Italia e mai andata a scuola o dal medico | la storia della ragazza che viveva nei calzifici abusivi

Leggi su Open.online

Per 17è stata assieme a sua madre, ma ha vissuto come un. È ladi unaoggi maggiorenne scoperta dalla polizia locale di Brescia in uno abusivo. Come racconta Brescia Oggi, lada genitori cinesi ed è stata registrata all’anagrafe di Rovigo. Il padre avrebbe abbandonato lei, un fratello e sua madre, che ha girovagato per diversinel Nord. Finché è finita nel Bresciano.Da quando è, lanon avrebbe mai avuto undi riferimento. Non parlano e ha vissuto sempre negli stabilimenti in cui ha lavorato sua madre, in alloggi di pochi metri quadri seminterrati. Né tanto meno è mai. Ora il suo futuro sarebbe nelle maniquestura bresciana. La madre ha solo un certificato di nascita e il sospetto ora è che il casonon sia l’unico.