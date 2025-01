Liberoquotidiano.it - "Grazie, presidente". Trump salva TikTok, primo clamoroso colpo di scena: gufi travolti

Ecco ilcolpaccio di Donald. Alla vigilia della cerimonia di insediamento alla Casa Bianca, ileletto degli Stati Uniti incassa ilgrosso successo diplomatico:conferma infatti di essere "in procinto di ripristinare il servizio" negli Usa, dopo che la piattaforma è stata oscurata per qualche ora in relazione al divieto in nome della sicurezza nazionale e dopo la promessa dello stesso, determinato a "re" l'app. In una dichiarazione diffusa via X,ringraziaper "la necessaria chiarezza e garanzia" che i provider non sarebbero stati penalizzati per aver consentito agli statunitensi di accedere all'app. Su, app di condivisione di video di proprietà della società cinese ByteDance,aveva annunciato "un ordine esecutivo" per domani "per estendere il periodo di tempo prima che i divieti della legge entrino in vigore" e "raggiungere un accordo" cheguardi la sicurezza nazionale.