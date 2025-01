Sport.quotidiano.net - Fiorentina, il colpo di mezzanotte. Addio Henrique, tutto su Man. Sanabria il vice Kean

Firenze, 18 gennaio 2025 - Il conto alla rovescia continua. La fine del mercato invernale si avvicina e per laè tempo di cominciare a chiudere il cerchio. Oggi la gara contro il Torino, fondamentale per uscire dalla crisi e riprendere un discorso europeo che per il club di Commisso è fondamentale. Al Franchi, all'ora di pranzo, ci sarà anche modo di far incontrare i dirigenti delle due squadre. In ponte c'è lo scambio trae Kouame, che occuperà le cronache dei primi giorni della settimana. Una volta che l'attaccante ivoriano ha aperto al trasferimento l'affare si è messo in discesa.aveva già da giorni dato il suo sì alla. Da limare solo una differenza di poche centinaia di migliaia di euro sui due ingaggi. Ma insomma, l'affare si farà e Palladino avrà così il suo