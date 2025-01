Ilfattoquotidiano.it - Dagli incendi a Los Angeles oltre 250 miliardi di danni: ecco perché gli “aiuti” previsti alla Cop per i Paesi vulnerabili sono briciole

Glidi Losmostrano quanto la città, come la maggior parte delle aree urbane del pianeta, non sia affatto pronta davanti agli effetti di cambiamenti climatici. Per l’adattamento servono case e città meno, quindi investimenti nei sistemi idrici e non permessi a costruire abitazioni immerse nella natura (per di più realizzate in legno e materiali facilmente infiammabili). E servono più risorse economiche. Ne sanno qualcosa ipiù poveri del mondo, che infatti definiscono “” quei 300di dollari all’anno che le nazioni riccheriuscite a mettere sul piattoCop 29 di Bali, in Azerbaigian, per il New Collective Quantified Goal, ossia quei 1.300da ‘mobilitare’ entro il 2035. Quella cifra è una parte troppo piccola di quanto serve per la transizione, per l’adattamento (su cui si è sempre investito meno) e per le perdite e icausati dai cambiamenti climatici, senza i quali qualsiasi guastorete,o doloso o fuoco d’artificio non avrebbe prodotto effetti simili.