Scuolalink.it - Concorso per 250 posti di agente del Corpo Forestale nel 2025

Leggi su Scuolalink.it

La Regione Siciliana ha annunciato l’avvio di un nuovopubblico per l’assunzione di circa 250 agenti nel, offrendo un’importante opportunità di lavoro per chi possiede almeno il diploma di scuola superiore. Nuovoper 250 agenti forestali in Sicilia Questorappresenta una ripresa del precedente bando annullato nel 2023, che prevedeva l’assunzione di 46 agenti. L’incremento a 250risponde alla necessità di colmare le imminenti carenze di personale dovute ai numerosi pensionamenti previsti tra ile il 2027, stimati in circa 200 unità. Requisiti e dettagli del bando Per partecipare al, è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Ulteriori requisiti specifici, come eventuali titoli preferenziali o competenze aggiuntive, saranno dettagliati nel bando ufficiale.