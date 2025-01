Lanazione.it - Sostegno all’agricoltura. Arrivano oltre 18 milioni per le attività connesse. Riguarda già 200 aziende

Agriturismo, trasformazione dei prodotti vegetali, fattorie didattiche, agricoltura sociale e produzione di energia rinnovabile. Sono queste lesu cui possono puntare le imprese agricole della provincia. Sono previsti, infatti, grazie alla proroga del bando della Regione Toscana, contributi per 18,8di euro proprio per favorire la diversificazione e la resilienza delle imprese agricole apuo-lunigianesi. Nella nostra provincia, come informa la Coldiretti Massa Carrara, principalmente concentrate nella Lunigiana, le imprese agricole che esercitano, a fianco della primariaagricola, un’connessa sono circa 200: l’agriturismo è la più diffusa, con una impresa su due che ha puntato sull’ospitalità, e molto spesso anche ristorazione tradizionale, seguita dalla trasformazione di prodotti vegetali e animali come confetture, succhi di frutta e insaccati.