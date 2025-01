Melania Trump come in Pretty Woman Il suo stilista | Per lei rifiutarono di farmi entrare in una boutique di Madison Avenue

Leggi su Open.online

A poche ore dall’insediamento di Donaldgli occhi sulla Casa Bianca non sono solo sul destino del secondo mandato del presidente, ma anche, perché no, su cosa indosseranno gli invitati per l’occasione. Sopratutto la first lady. E la moda,ha ricostruito oggi Marguerite Tippett sul Daily Mail, non è mai stata buona con. Anzi. Sulla scia della vittoria del 2016, una serie di stilisti (Marc Jacobs, Jason Wu, Zac Posen e Tom Ford, per citarne alcuni) si sono affrettati a dichiarare che non avrebbero mai vestito la first lady in arrivo. Non solo, per sua stessa ammissione, il suo stylist, Herve Pierre, una volta fu respinto all’ingresso delladi unoamericano sulla. Non fece il nome dell’artista in questione, preferendo non dargli (o darle) pubblicità gratuita.