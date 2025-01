Oasport.it - Basket femminile, Schilo batte San Martino di Lupari ed è momentaneamente prima in Serie A. Successi anche per Sesto San Giovanni e Campobasso

Primi tre anticipi della quattordicesima giornata diA di pallacanestro, che vede la Famila Wuber Schio staccare temporaneamente la Reyer Venezia che è rimasta a riposo in questo weekend. Netta la vittoria per il roster di Georgios Dikaiolakos, che rifila una dura lezione a Sandicon il punteggio di 85-41; padrone di casa con quattro giocatrici in doppia cifra, la migliore è Dorka Juhasz con 18 punti e 15 rimbalzi, giganteggiando sotto le plance.Vittoria importante per la GeasSan, che si impone sulla Autosped G BCC Derthona, anch’essa con un rotondo 58-81, allungando dal secondo quarto in poi. Tinara Moore che giganteggia con 31 punti, 11 rimbalzi e 3 stoppate oltre a 7 falli subiti, scongiurando il ‘giro di riposo’ di Makurat, che chiude solo a due punti.