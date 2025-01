Thesocialpost.it - Violenze a Capodanno, il racconto di Imogen: “Fuggiti da piazza Duomo ci siamo rifugiati nell’hotel Principe di Savoia”

L’esperienza vissuta inha lasciato un segno indelebile nella vita di, una studentessa inglese di 19 anni che ha trovato il coraggio di denunciare pubblicamente di essere stata vittima di due aggressioni sessuali durante la notte di. «Nessuno dovrebbe vivere quello che ho vissuto a Milano», afferma con determinazione. Tuttavia, è grata per il sostegno ricevuto dalle autorità e dal personale dell’Hoteldi, dove ha trovato rifugio dopo l’orrore.sta completando le procedure per presentare una denuncia formale attraverso l’ambasciata italiana a Londra. Sarà ascoltata dalla magistratura italiana, che ha aperto un’indagine per stupro di gruppo, coordinata dal procuratore capo Marcello Viola. Nel suo, descrive come gruppi di uomini, presumibilmente nordafricani, l’abbiano aggredita in due momenti distinti: prima al centro dellae poi all’ingresso della Galleria.