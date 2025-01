Sport.quotidiano.net - Spal e Sestri, parola ai veterani. Antenucci e Valentini al comando

La scorsa stagione erano tra i leader dello spogliatoio biancazzurro, due colonne alle quali mister Di Carlo si è letteralmente aggrappato nella seconda fase di campionato. Domani pomeriggio si ritroveranno da avversari, Mircosempre più punto di riferimento dellae Nahuelbaluardo della difesa di unLevante che ha vinto una sola volta nelle ultime 15 giornate, e ormai vede la salvezza diretta come un miraggio. Di Ante7 abbiamo già detto tutto: a 40 anni continua a divertirsi come un ragazzino e a segnare senza soluzione di continuità. Il prossimo gol sarà quello della doppia cifra in campionato, e il capitano medita di realizzarlo proprio contro ilLevante, già colpito e affondato nella gara di andata. Quella gara si giocò in Liguria lo scorso 14 settembre, quattro giorni prima della firma diper il club rossoblù.