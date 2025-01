Ilfattoquotidiano.it - “Sono stato lasciato a piedi da Flixbus all’1 di notte. Il pullman ha saltato la nostra fermata, ho speso 295 euro di taxi per tornare a casa”: la denuncia di Filippo

rimasti a, in piena, perché ilche avevano prenotato non si sarebbe neanche fermato per farli salire. È quanto, 59 anni, un passeggero che nel 2023 scelse la nota compagnia che organizza servizi di trasporto extraurbani peral termine di un concerto che si era tenuto in una città diversa da quella in cui vivono lui e sua moglie. Ma che, alla fine, su quel bus, non sarebbe nemmeno riuscito a salirci. Perché, stando a quanto racconta, ilavrebbe addiritturala loro, lasciando a, sua moglie e altri passeggeri.“Nel 2023 io e mia moglie siamo andati a vedere un concerto a Reggio Emilia, alloggiavamo a Bologna. All’andata siamo andati con il treno, ma per il ritorno abbiamo prenotato unper l’1 di