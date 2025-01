Lanotiziagiornale.it - Per Zelensky va di male in peggio, Putin annuncia la liberazione del 60% della regione russa di Kursk e le sue truppe avanzano nel Donbass

Per l’Ucraina di Volodymyrla situazionera di ora in ora. Secondo quanto dichiarato dal ministeroDifesa di Mosca, le forze russe sono all’offensiva “in tutte le direzioni” per respingere leucraine nelladi. Una manovra a tenaglia che avrebbe già portato alla “” di 800 chilometri quadrati di territorio, pari a oltre il 60%. “Il nemico subisce perdite significative e si ritira dai territori occupati, nonostante il trasferimento di riserve aggiuntive”, ha affermato il ministero in una nota ufficiale.Soltanto nelle ultime 24 ore, sempre secondo Mosca, sarebbero stati “liberati” quattro villaggi: Aleksandriya, Leonidovo, Russkoye Porechnoye e Kruglenkoye. Tuttavia, il conflitto, a dispetto delle promesse di Donald Trump, sembra essere ben lontano da una conclusione.